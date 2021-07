LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo di van Aert, van der Poel e Nibali ha 6’10” di vantaggio sul plotone Pogacar ai -100 (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 14.24 6’25” ora il vantaggio dei fuggitivi, i quali continuano a guadagnare. 14.21 Davanti c’è grande accordo e lavorano praticamente tutti. 14.18 6’10”, la UAE, da sola, sta facendo molta fatica a contenere i fuggitivi. 14.16 Il vantaggio dei battistrada ha raggiunto i sei minuti quando mancano 100 chilometri all’arrivo. 14.14 Questi erano i nomi di tutti i componenti della fuga, anche se alcuni di loro hanno perso contatto: Vincenzo Nibali, Toms Skujins e Jasper Stuyven ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE14.24 6’25” ora ildei fuggitivi, i quali continuano a guadagnare. 14.21 Davanti c’è grande accordo e lavorano praticamente tutti. 14.18”, la UAE, da sola, sta facendo molta fatica a contenere i fuggitivi. 14.16 Ildei battistrada ha raggiunto i sei minuti quando mancano 100 chilometri all’arrivo. 14.14 Questi erano i nomi di tutti i componenti della fuga, anche se alcuni di loro hanno perso contatto: Vincenzo, Toms Skujins e Jasper Stuyven ...

