LIVE Fognini-Rublev 3-6 7-5 4-5, Wimbledon 2021 in DIRETTA: il russo serve per il terzo set (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Altro ace di Fognini che resta attaccato al set. 40-15 Diritto in contropiede vincente del russo. 40-0 ROVESCIO A UNA MANO PAZZESCO DI Fognini FUORI DAL CAMPO!!!! PUBBLICO IN VISIBILIO 30-0 Ottima prima dell’italiano. 15-0 Servizio e diritto di Fognini. 3-5 DIRITTO TROPPO ANGOLATO DI Fognini!!! L’azzurro deve allungare il terzo parziale. 40-30 Risposta lunga del ligure. 30-30 Doppio fallo di Rublev. 30-15 Fognini varia l’avversario con il diritto e chiude nei pressi della ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-5 Altro ace diche resta attaccato al set. 40-15 Diritto in contropiede vincente del. 40-0 ROVESCIO A UNA MANO PAZZESCO DIFUORI DAL CAMPO!!!! PUBBLICO IN VISIBILIO 30-0 Ottima prima dell’italiano. 15-0 Servizio e diritto di. 3-5 DIRITTO TROPPO ANGOLATO DI!!! L’azzurro deve allungare ilparziale. 40-30 Risposta lunga del ligure. 30-30 Doppio fallo di. 30-15varia l’avversario con il diritto e chiude nei pressi della ...

