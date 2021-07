L’indiscrezione: Basic e Felipe Anderson, la Lazio ha scelto. Gli scenari (Di venerdì 2 luglio 2021) La notizia della clamorosa esclusione del Bordeaux della Ligue 1 ha fatto scalpore, la retrocessione per motivi finanziari passerà attraverso il ricorso e quindi dobbiamo aspettare. Ma di sicuro questa situazione può accelerare il trasferimento di Toma Basic alla Lazio. Ricordiamo che il club di Lotito ha un accordo totale con il classe 1996 in scadenza tra un anno, ballano due o tre milioni e l’attuale crisi del club può dare il via libera alla Lazio. E anche Felipe Anderson è molto vicino: ritorno gradito, graditissimo, tecnicamente non si discute, il tridente che verrebbe completato da Immobile e ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 luglio 2021) La notizia della clamorosa esclusione del Bordeaux della Ligue 1 ha fatto scalpore, la retrocessione per motivi finanziari passerà attraverso il ricorso e quindi dobbiamo aspettare. Ma di sicuro questa situazione può accelerare il trasferimento di Tomaalla. Ricordiamo che il club di Lotito ha un accordo totale con il classe 1996 in scadenza tra un anno, ballano due o tre milioni e l’attuale crisi del club può dare il via libera alla. E ancheè molto vicino: ritorno gradito, graditissimo, tecnicamente non si discute, il tridente che verrebbe completato da Immobile e ...

