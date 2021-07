Le carceri italiane sono estranee a tutti i principi dello Stato di diritto

(Di venerdì 2 luglio 2021) Non serviva questo caso per prendere atto che, nella società della comunicazione, l’agenda setting della politica è rigidamente mediatica e dunque un fatto è tale solo se è visibile nel teatro delle immagini e delle ombre proiettate nella coscienza collettiva. Come nella filosofia di George Berkeley – esse est percipi – le percezioni nonl’impronta della realtà sulla nostra natura sensibile, ma la realtà stessa delle cose, senza alcuna estensione esterna al nostro pensiero, allo stesso modo nella politica a rimorchio della comunicazione-spettacolo i problemi iniziano e finiscono secondo la gerarchia delle (chiamiamole così) notizie, perché non esiste realtà politica ...

Advertising

CottarelliCPI : Le violenze reiterate di #SantaMariaCapuaVetere fanno riflettere sulla condizione delle carceri italiane. La giusti… - LucaBizzarri : Anni che @RADIOCARCERE e @ritabernardini raccontano lo scempio delle carceri italiane senza acqua potabile e oggi q… - Internazionale : Chiacchiere e disegni sulle carceri italiane durante la pandemia, da Rebibbia a Santa Maria Capua Vetere. Una stori… - ParriniL : RT @alebarbano: Ci voleva il video di Santa Maria Capua Vetere per capire che accade nelle carceri italiane. Il guardasigilli forcaiolo Bon… - saltuccio : RT @alebarbano: Ci voleva il video di Santa Maria Capua Vetere per capire che accade nelle carceri italiane. Il guardasigilli forcaiolo Bon… -

Ultime Notizie dalla rete : carceri italiane

Fumettologica

I fatti risalgono ad aprile 2020, quando per protesta contro le misure anti - Covid in numerosesi sono registrate proteste e disordini. A S. M Capua Vetere, per mantenere l'ordine, ...Maria Capua Vetere per testimoniare la sua solidarietà agli agenti di polizia penitenziaria, non a quelli che non sono stati coinvolti o a quelli che in tutte lesi comportano con ...A Cava de’ Tirreni esisteva un gruppo criminale di natura camorristica, con a capo Dante Zullo, che sarebbe sceso anche a patti con la politica. I giudici della Corte d’Appello ...Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera spagnola 'Una vita', ambientata nella Spagna cittadina dei primi decenni del Novecento. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che an ...