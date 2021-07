La Talpa torna in tv | presto su Canale 5

(Di venerdì 2 luglio 2021) Qualche tempo fa si era parlato del possibile acquisto de “La” da parte di Netflix ma oggi, durante la conferenza stampa per il nuovo palinsesto televisivo Mediaset, Piersilvio Berlusconi ha annunciato che il reality tornerà su5! Laè un format belga che anche in Italia riscosse un enorme successo. Arrivò per la prima volta nel nostro paese nel 2004, quando andò in onda Articolo completo: dal blog SoloDonna

