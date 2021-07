Ghost of Tsushima: Director’s Cut annunciato per PS4 e PS5 (Di venerdì 2 luglio 2021) Sony ha svelato ufficialmente la data di uscita di Ghost of Tsushima: Director’s Cut, che arriverà su PS4 e PS5 a fine agosto, con tante novità Le notizie che vedevano l’ultima fatica di Sucker Punch al centro di alcune novità erano nell’aria già da qualche giorno, sin da quando vi abbiamo riportato la conferma della classificazione ESRB per quanto riguarda Ghost of Tsushima: Director’s Cut. Ebbene, nella giornata di ieri, tramite il PlayStation Blog, è stata ufficialmente confermata l’esistenza di questa nuova release del titolo del 2020, che si appresta a tornare in forma migliorata e ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 2 luglio 2021) Sony ha svelato ufficialmente la data di uscita diofCut, che arriverà su PS4 e PS5 a fine agosto, con tante novità Le notizie che vedevano l’ultima fatica di Sucker Punch al centro di alcune novità erano nell’aria già da qualche giorno, sin da quando vi abbiamo riportato la conferma della classificazione ESRB per quanto riguardaofCut. Ebbene, nella giornata di ieri, tramite il PlayStation Blog, è stata ufficialmente confermata l’esistenza di questa nuova release del titolo del 2020, che si appresta a tornare in forma migliorata e ...

