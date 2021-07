Europei: gli azzurri volano a Wembley, Belgio ko 2-1 con Barella e Insigne (2) (Di venerdì 2 luglio 2021) (Adnkronos) - Al 31' Barella sblocca il match: il giocatore dell'Inter viene servito in area di rigore dopo un contatto dubbio su Immobile e in un fazzoletto scarta due avversari e incrocia con il destro un tiro imparabile per Courtois. Al 41' Chiesa va vicino al raddoppio con un destro a giro dal limite che termina fuori di un soffio. Passano tre minuti e Insigne trova una perla per il 2-0: l'attaccante napoletano salta Tielemans si accentra sul destro, guadagna metri e calcia a giro, Courtois si distende ma non ci arriva. In pieno recupero il Belgio accorcia le distanze grazie a un rigore generoso concesso dall'arbitro Vincic per un ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) (Adnkronos) - Al 31'sblocca il match: il giocatore dell'Inter viene servito in area di rigore dopo un contatto dubbio su Immobile e in un fazzoletto scarta due avversari e incrocia con il destro un tiro imparabile per Courtois. Al 41' Chiesa va vicino al raddoppio con un destro a giro dal limite che termina fuori di un soffio. Passano tre minuti etrova una perla per il 2-0: l'attaccante napoletano salta Tielemans si accentra sul destro, guadagna metri e calcia a giro, Courtois si distende ma non ci arriva. In pieno recupero ilaccorcia le distanze grazie a un rigore generoso concesso dall'arbitro Vincic per un ...

