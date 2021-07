Euro 2020, Svizzera-Spagna 1-1: i calci di rigore proiettano gli iberici in semifinale (Di venerdì 2 luglio 2021) La prima semifinalista è stata decretata. Euro 2020 ha messo di fronte Svizzera e Spagna in un incontro che ha eletto la prima delle migliori quattro di questa rappresentativa calcistica dedicata alle nazionali del Vecchio Continente. Il passaggio del turno è andato alla Spagna di Luis Enrique che, dopo aver concluso sul’1-1 centoventi minuti di gioco, si è appropriata del penultimo atto dopo la lotteria dei calci di rigore. Ecco cosa è successo in Svizzera-Spagna. Il primo tempo: un autogol spezza l’equilibrio Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 luglio 2021) La prima semifinalista è stata decretata.ha messo di frontein un incontro che ha eletto la prima delle migliori quattro di questa rappresentativastica dedicata alle nazionali del Vecchio Continente. Il passaggio del turno è andato alladi Luis Enrique che, dopo aver concluso sul’1-1 centoventi minuti di gioco, si è appropriata del penultimo atto dopo la lotteria deidi. Ecco cosa è successo in. Il primo tempo: un autogol spezza l’equilibrio Il ...

Advertising

repubblica : Euro 2020, contro gli azzurri in ginocchio spunta il murale di Casapound stile 'ventennio' - Eurosport_IT : In Francia non si arrendono: raccolte 240 mila firme per rigocare il match con la Svizzera ???????????? #Euro2020 |… - SkySport : SVIZZERA-SPAGNA 2-4 Risultato dopo i calci di rigore ? ? aut. #Zakaria (8’) ? #Shaqiri (68’) ? EURO 2020 – Quarti d… - CarmenS67474099 : RT @RaiPlay: ?? ???? #SvizzeraSpagna 1-1 (1-3 d.c.r) ? Le Furie Rosse sono le prime semifinaliste di #Euro2020. Dopo la lotteria dei rigori,… - AfricanewsZe : UEFA EURO 2020 – The quarter-finals programme -