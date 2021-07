“Ennio Morricone Complete Collection”, dal 2 luglio in edicola (Di venerdì 2 luglio 2021) A un anno dalla scomparsa di Ennio Morricone, tra le iniziative organizzate per celebrare il genio del grande Maestro, esce in edicola Complete Collection. Un’imperdibile collezione che raccoglie in 15 volumi il meglio della sua immensa produzione, per riscoprire l’enorme eredità artistica di uno dei più importanti e prolifici compositori della storia. Il meglio della carriera di Ennio Morricone: dal cinema alla televisione, dalla musica contemporanea agli arrangiamenti d’orchestra, fino ai brani originali scritti per grandi interpreti. La collezione è, inoltre, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 luglio 2021) A un anno dalla scomparsa di, tra le iniziative organizzate per celebrare il genio del grande Maestro, esce in. Un’imperdibile collezione che raccoglie in 15 volumi il meglio della sua immensa produzione, per riscoprire l’enorme eredità artistica di uno dei più importanti e prolifici compositori della storia. Il meglio della carriera di: dal cinema alla televisione, dalla musica contemporanea agli arrangiamenti d’orchestra, fino ai brani originali scritti per grandi interpreti. La collezione è, inoltre, ...

