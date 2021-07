DIRETTA Svizzera-Spagna: segui la partita LIVE (Di venerdì 2 luglio 2021) Alle ore 18:00 spazio alla prima gara di giornata di Euro 2020. Svizzera-Spagna apre i quarti di finale della competizione calcistica. Manca sempre meno al fischio di inizio di Svizzera-Spagna, primo match di giornata e gara inaugurale dei quarti di finale di Euro 2020 che si terrà a San Pietroburgo, in Russia. La squadra di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 2 luglio 2021) Alle ore 18:00 spazio alla prima gara di giornata di Euro 2020.apre i quarti di finale della competizione calcistica. Manca sempre meno al fischio di inizio di, primo match di giornata e gara inaugurale dei quarti di finale di Euro 2020 che si terrà a San Pietroburgo, in Russia. La squadra di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

glooit : Diretta Svizzera-Spagna Europei 2020 ore 18 a San Pietroburgo: formazioni ufficiali e risultato live dei quarti di… - MizStemiz : RT @opificioprugna: Non capisco perché i cugini d'oltralpe abbiano indetto una petizione per rigiocare Francia-Svizzera quando avrebbero po… - InterSupporters : LUKAKU VS BARELLA: CHI VINCERÀ? Ne parliamo in diretta su Twitch, con i pronostici dei quarti di finale Svizzera-Sp… - infoitsport : Svizzera-Spagna Live: in diretta dallo stadio San Pietroburgo - LPincia : RT @CalcioPillole: Diamo il via ai quarti di finale di Euro2020 con il match tra #SWI e #ESP. Si inizia oggi alle 18:00. Segui in diretta l… -