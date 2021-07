De Laurentiis: “Non possiamo più pagare 156 milioni di stipendi”. La lista degli ingaggi dei calciatori (Di venerdì 2 luglio 2021) Durante la conferenza stampa di mercoledì 30 giugno, De Laurentiis torna a parlare dopo mesi di silenzio stampa. Tra i tanti temi affrontati c’è, ovviamente, quello del calciomercato. Secondo il patron azzurro, bisognerà vendere alcuni calciatori per bilanciare i conti. Ma quali sono gli stipendi della rosa? De Laurentiis: “Non possiamo più pagare 156 milioni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 2 luglio 2021) Durante la conferenza stampa di mercoledì 30 giugno, Detorna a parlare dopo mesi di silenzio stampa. Tra i tanti temi affrontati c’è, ovviamente, quello del calciomercato. Secondo il patron azzurro, bisognerà vendere alcuniper bilanciare i conti. Ma quali sono glidella rosa? De: “Nonpiù156L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

makkox : su dazn sto guardando 2 e passa ore di conferenza stampa di de laurentiis in un albergo che pare l'ultimo imperator… - claudioruss : De Laurentiis: 'Basta vendere un giocatore? Forse non basterà, ma soprattutto dovrai vendere quelli che hanno aumen… - claudioruss : De Laurentiis: 'In un mercato dove tutti hanno perso soldi c'è chi fattura molto più di me e da due anni non mi pag… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: ADL - De Laurentiis: 'Superlega? Un errore dire 'siamo 12', per gli stadi aperti al pubblico possibili due soluzioni, l… - Enzolott : #Spalletti e De Laurentiis a cena nell'hotel dove soggiorna la Juve ogni volta che viene a Napoli, Non è un buon s… -