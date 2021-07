Cosa sappiamo delle nuove varianti kappa e lambda del coronavirus (Di venerdì 2 luglio 2021) Foto di PIRO4D su PixabayLa lista delle nuove varianti del coronavirus si va via via allungando Tanto che qualcuno ora si potrebbe chiedere: basterà un solo alfabeto? Oltre alla delta, altre due varianti oggi sono sotto la lente degli scienziati in quanto portatrici di cambiamenti nella struttura del virus che potrebbero rivelarsi rilevanti. Si tratta delle varianti kappa e lambda, presentate nell’elenco delle nuove forme virali del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle ... Leggi su wired (Di venerdì 2 luglio 2021) Foto di PIRO4D su PixabayLa listadelsi va via via allungando Tanto che qualcuno ora si potrebbe chiedere: basterà un solo alfabeto? Oltre alla delta, altre dueoggi sono sotto la lente degli scienziati in quanto portatrici di cambiamenti nella struttura del virus che potrebbero rivelarsi rilevanti. Si tratta, presentate nell’elencoforme virali del Centro europeo per la prevenzione e il controllo...

