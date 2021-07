Concorsi universitari, i componenti del Cda possono partecipare (ma non i loro parenti): decisione “rivoluzionaria” del gup di Foggia (Di venerdì 2 luglio 2021) Ai Concorsi indetti dalle università italiane non possono partecipare i parenti dei membri del Cda dell’ateneo, ma possono farlo gli stessi componenti del Cda. È quanto emerge dall’esito di un procedimento penale nei confronti di due docenti dell’ateneo di Foggia, concluso nei giorni scorsi con il loro proscioglimento. A monte della vicenda c’è la riforma Gelmini del 2010, che ha sancito il divieto, per i parenti fino al quarto grado, di prendere parte all’iter procedurale per l’assunzione o la chiamata di un’università. La norma recita: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Aiindetti dalle università italiane nondei membri del Cda dell’ateneo, mafarlo gli stessidel Cda. È quanto emerge dall’esito di un procedimento penale nei confronti di due docenti dell’ateneo di, concluso nei giorni scorsi con ilproscioglimento. A monte della vicenda c’è la riforma Gelmini del 2010, che ha sancito il divieto, per ifino al quarto grado, di prendere parte all’iter procedurale per l’assunzione o la chiamata di un’università. La norma recita: ...

