Che sofferenza con il Belgio | ma l’Italia è in semifinale con la Spagna!

È finita con gli Azzurri ad abbracciare letteralmente i tifosi sotto la curva. È finita con un due a uno sofferto e faticoso contro un Belgio fortissimo. È finita con l'Italia che ha i bagagli pronti per Londra dove si giocano semifinali (contro la Spagna martedì 6 luglio alle 21) e finale.

