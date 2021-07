Che sei bella Italia, è semifinale! Apre Barella, Insigne inventa calcio: 1-2 al Belgio, adesso la Spagna (Di venerdì 2 luglio 2021) Una partita di altissimo livello e di grandissima qualità dal punto di vista tecnico. Belgio e Italia si sono affrontate nel match dei quarti di finale di Euro 2021, la squadra di Roberto Mancini ha dimostrato di essere superiore. L’Italia trova il vantaggio, ma il gol di Bonucci viene annullato per fuorigioco. La compagine di Martinez risponde con De Bruyne e Lukaku, super Donnarumma. Il gol è nell’aria e arriva al 31?, grandissima giocata di Barella. Magia di Insigne, il tiro a giro è un capolavoro. Alla fine del primo tempo ingenuità di Di Lorenzo, dal dischetto Lukaku non sbaglia e zittisce ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 2 luglio 2021) Una partita di altissimo livello e di grandissima qualità dal punto di vista tecnico.si sono affrontate nel match dei quarti di finale di Euro 2021, la squadra di Roberto Mancini ha dimostrato di essere superiore. L’trova il vantaggio, ma il gol di Bonucci viene annullato per fuorigioco. La compagine di Martinez risponde con De Bruyne e Lukaku, super Donnarumma. Il gol è nell’aria e arriva al 31?, grandissima giocata di. Magia di, il tiro a giro è un capolavoro. Alla fine del primo tempo ingenuità di Di Lorenzo, dal dischetto Lukaku non sbaglia e zittisce ...

