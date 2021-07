Belgio in ginocchio, vince l'Italia. Azzurri in semifinale (Di venerdì 2 luglio 2021) Un’Italia matura e unita alterna momenti di bel gioco a lunghe fasi di lotta, batte la-squadra-più-forte-ancora-in-corsa-all’Europeo, il Belgio, e va a giocare la semifinale a Wembley contro la sesta squadra di fila con la maglia rossa, la Spagna vittoriosa ai rigori contro la Svizzera. Un quarto di finale da grande squadra, giocato in modo intelligente e cinico quanto serve, con più botte e meno sorrisi del solito, capacità di soffrire e di colpire. Partita dai due volti, come si dice volendo essere banali. Un primo tempo da sballo in cui alla fine era arrivato anche l’alibi. Comunque finisca la partita avremmo saputo di cosa parlare: ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 2 luglio 2021) Un’matura e unita alterna momenti di bel gioco a lunghe fasi di lotta, batte la-squadra-più-forte-ancora-in-corsa-all’Europeo, il, e va a giocare laa Wembley contro la sesta squadra di fila con la maglia rossa, la Spagna vittoriosa ai rigori contro la Svizzera. Un quarto di finale da grande squadra, giocato in modo intelligente e cinico quanto serve, con più botte e meno sorrisi del solito, capacità di soffrire e di colpire. Partita dai due volti, come si dice volendo essere banali. Un primo tempo da sballo in cui alla fine era arrivato anche l’alibi. Comunque finisca la partita avremmo saputo di cosa parlare: ...

SusannaCeccardi : Continua la querelle su gli azzurri in ginocchio prima della partita col Belgio e anche Fabio Capello dice la sua.… - Paolo_Bargiggia : I pagliacci di Belgio e Portogallo in ginocchio! L'idiozia è inarrestabile. @EURO2020 @RomeluLukaku9 @Cristiano ?????? - steobova : @fabrizio_sn Il Belgio in ginocchio ha iniziato la partita ed in ginocchio l'ha finita... - LCamiceria : @FabRavezzani A parer mio, stasera l'unica nota dolente è stato il mettersi in ginocchio perché lo ha fatto il Belg… - pierovietti : Abbiamo vinto, siamo in semifinale, siamo bellissimi -