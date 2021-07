Barbara D’Urso le tolgono due programmi e lei risponde sui social (Di venerdì 2 luglio 2021) Questo non è certo un buon periodo per Barbara D’Urso che, da condurre nell’ultimo periodo tre programmi, Pomeriggio 5 Domenica Live e Live non è la D’Urso, ha saputo ufficialmente che, dal prossimo autunno si troverà a condurre solo uno, Pomeriggio 5 perché Piersilvio Berlusconi ha deciso che gli altri due programmi non sono più in linea con ciò che chiede il pubblico. Certamente Barbara D’Urso, sempre positiva e serena, non l’avrà presa bene ma ora si sta godendo le vacanze e non smette di pubblicare foto che la stanno mettendo al centro di attacchi da parte di chi ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 2 luglio 2021) Questo non è certo un buon periodo perche, da condurre nell’ultimo periodo tre, Pomeriggio 5 Domenica Live e Live non è la, ha saputo ufficialmente che, dal prossimo autunno si troverà a condurre solo uno, Pomeriggio 5 perché Piersilvio Berlusconi ha deciso che gli altri duenon sono più in linea con ciò che chiede il pubblico. Certamente, sempre positiva e serena, non l’avrà presa bene ma ora si sta godendo le vacanze e non smette di pubblicare foto che la stanno mettendo al centro di attacchi da parte di chi ...

