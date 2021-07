ASHES, “in bilico” è il brano d’esordio! (Di venerdì 2 luglio 2021) Dal 2 luglio è disponibile in rotazione radiofonica “IN bilico” (Cantieri Sonori), nuovo singolo di ASHES presente su tutte le piattaforme di streaming dal 23 giugno. Sentirsi in equilibrio su un filo instabile, sentire addosso l’incertezza che precede una caduta: avere la consapevolezza di un evento inevitabile, ma cos’è che ci aspetta una volta toccato il fondo? Questa è “in bilico”, primo brano di ASHES scritto durante un periodo di disorientamento accompagnato, però, da un’unica consapevolezza: voler tornare a casa, in un modo o nell’altro. Spiega l’artista a proposito della nuova release: «Ho ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 2 luglio 2021) Dal 2 luglio è disponibile in rotazione radiofonica “IN” (Cantieri Sonori), nuovo singolo dipresente su tutte le piattaforme di streaming dal 23 giugno. Sentirsi in equilibrio su un filo instabile, sentire addosso l’incertezza che precede una caduta: avere la consapevolezza di un evento inevitabile, ma cos’è che ci aspetta una volta toccato il fondo? Questa è “in”, primodiscritto durante un periodo di disorientamento accompagnato, però, da un’unica consapevolezza: voler tornare a casa, in un modo o nell’altro. Spiega l’artista a proposito della nuova release: «Ho ...

Advertising

FlashStyleMagaz : ASHES, 'in bilico' è il brano d'esordio! - NatasciaRomina : ASHES, 'in bilico' è il brano d'esordio! - StreetNews24 : Da oggi è disponibile in rotazione radiofonica “IN BILICO” (Cantieri Sonori), nuovo singolo di ASHES presente su tu… - Sfwebzine : ASHES - ESCE “IN BILICO”, IL BRANO D’ESORDIO - pressitalia : Ashes, il singolo “In bilico” - Oggi, venerdì 2 luglio è uscito in radio, il singolo d'esordio di Ashes… -

Ultime Notizie dalla rete : ASHES bilico Con il nuovo album Iosonouncane canta la moltitudine ... in grado di stare in bilico tra rock, prog ed elettronica, ma dimostra una discreta continuità con ... Lo si capisce dai suoni metallici di Ashes (ceneri, in inglese), il secondo brano in scaletta, che ...

Godspeed You! Black Emperor G_d's Pee AT STATE'S END! ...CAME' (9980.0kHz 3617.1kHz 4521.0 kHz)/ Cliffs Gaze/ cliffs' gaze at empty waters' rise/ ASHES TO ... cogliendo in pieno la distonia espressiva in bilico tra apocalisse e speranza. È stata una scelta ...

Esce in radio "IN BILICO", il singolo d'esordio di ASHES IMGpress ASHES, “in bilico” è il brano d’esordio! Dal 2 luglio è disponibile in rotazione radiofonica “IN BILICO” (Cantieri Sonori), nuovo singolo di ASHES presente su tutte le piattaforme di streaming dal 23 ...

“In Bilico” nuovo singolo di Ashes Dal 2 luglio è disponibile in rotazione radiofonica “IN BILICO” (Cantieri Sonori), nuovo singolo di ASHES presente su tutte le piattaforme di streaming dal 23 giugno. Sentirsi in equilibrio su un filo ...

... in grado di stare intra rock, prog ed elettronica, ma dimostra una discreta continuità con ... Lo si capisce dai suoni metallici di(ceneri, in inglese), il secondo brano in scaletta, che ......CAME' (9980.0kHz 3617.1kHz 4521.0 kHz)/ Cliffs Gaze/ cliffs' gaze at empty waters' rise/TO ... cogliendo in pieno la distonia espressiva intra apocalisse e speranza. È stata una scelta ...Dal 2 luglio è disponibile in rotazione radiofonica “IN BILICO” (Cantieri Sonori), nuovo singolo di ASHES presente su tutte le piattaforme di streaming dal 23 ...Dal 2 luglio è disponibile in rotazione radiofonica “IN BILICO” (Cantieri Sonori), nuovo singolo di ASHES presente su tutte le piattaforme di streaming dal 23 giugno. Sentirsi in equilibrio su un filo ...