Ascolti Tv giovedì 1 luglio 2021: Doc nelle tue mani, Grande Bellezza, Vi presento i nostri, dati Auditel e share

Ascolti Tv giovedì 1 luglio 2021. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Ascolti Tv giovedì 1 luglio 2021: dati Auditel e share ieri sera Mediaset Su Canale 5 il documentario "Viaggio nella Grande Bellezza" piace a ...

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti giovedì Pier Silvio Berlusconi: "Vi racconto le novità dei Palinsesti Mediaset 2021/2022" Così, quasi a sorpresa, giovedì 1° luglio ha convocato un gruppo di giornalisti per raccontare i ... Gli ascolti sono andati meglio del previsto, i costi sono sotto controllo e i ricavi nelle ...

I palinsesti Mediaset per la stagione 2021/2022 Poi ha aggiunto: "Gli ascolti stanno andando meglio del previsto. Speriamo di poter chiudere il ... Il giovedì è in programma la serata eventi: "Star in the star" (condotto da Ilary Blasi), "D'Iva" (due ...

