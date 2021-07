Allison Mack, l’attrice di Smallville condannata a 3 anni di carcere per traffico sessuale nella setta NXIVM (Di venerdì 2 luglio 2021) “Ho fatto scelte di cui mi pentirò per sempre. Dal più profondo del mio cuore e della mia anima, mi dispiace”. A dirlo è l’attrice Allison Mack, divenuta celebre grazie alla serie tv Smalville, in cui vestiva i panni di Chloe Sullivan, la migliore amica di Clark Kent, e tornata oggi alla ribalta per una vicenda di tutt’altro tenore. È stata infatti condannata a tre anni di carcere e al pagamento di una multa da 20mila dollari dopo che lei stessa si è dichiarata colpevole di aver manipolato diverse donne per renderle le schiave sessuali di Keith Raniere, il leader della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) “Ho fatto scelte di cui mi pentirò per sempre. Dal più profondo del mio cuore e della mia anima, mi dispiace”. A dirlo è, divenuta celebre grazie alla serie tv Smalville, in cui vestiva i pdi Chloe Sullivan, la migliore amica di Clark Kent, e tornata oggi alla ribalta per una vicenda di tutt’altro tenore. È stata infattia tredie al pagamento di una multa da 20mila dollari dopo che lei stessa si è dichiarata colpevole di aver manipolato diverse donne per renderle le schiave sessuali di Keith Raniere, il leader della ...

