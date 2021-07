Tv: Timvision svela le offerte per vedere il meglio del calcio e dell'intrattenimento in streaming (3) (Di giovedì 1 luglio 2021) (Adnkronos) - Ma non finisce qui. Elemento distintivo dell'offerta è il Timvision Box che verrà incluso in comodato d'uso gratuito in tutte le offerte, per vivere la migliore esperienza di visione. Il nuovo set-top-box è un dispositivo all'avanguardia per le caratteristiche tecniche (come ad esempio Android TV 10, connettività WiFi 6 e la nuova tecnologia digitale terrestre DVB-T2) e le funzionalità che garantiscono uno streaming fluido e di alta qualità: grazie ad un unico telecomando sarà possibile fruire di tutti i contenuti presenti sulla piattaforma. Il Timvision Box consente ai clienti di accedere ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) (Adnkronos) - Ma non finisce qui. Elemento distintivo'offerta è ilBox che verrà incluso in comodato d'uso gratuito in tutte le, per vivere la migliore esperienza di visione. Il nuovo set-top-box è un dispositivo all'avanguardia per le caratteristiche tecniche (come ad esempio Android TV 10, connettività WiFi 6 e la nuova tecnologia digitale terrestre DVB-T2) e le funzionalità che garantiscono unofluido e di alta qualità: grazie ad un unico telecomando sarà possibile fruire di tutti i contenuti presenti sulla piattaforma. IlBox consente ai clienti di accedere ...

Advertising

TV7Benevento : Tv: Timvision svela le offerte per vedere il meglio del calcio e dell’intrattenimento in streaming (4)... - TV7Benevento : Tv: Timvision svela le offerte per vedere il meglio del calcio e dell’intrattenimento in streaming (3)... - TV7Benevento : Tv: Timvision svela le offerte per vedere il meglio del calcio e dell’intrattenimento in streaming (2)... - TV7Benevento : Tv: Timvision svela le offerte per vedere il meglio del calcio e dell’intrattenimento in streaming... - lamescolanza : TimVision svela le offerte per vedere il meglio del calcio e dell'intrattenimento in streaming… -