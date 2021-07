Tegola Cairo: Blackstone chiede 504 milioni di danni (Di giovedì 1 luglio 2021) Il contenzioso risale al 2013, ora Urbano Cairo deve a Blackstone oltre 500 milioni: la situazione in casa Torino Come riporta Tuttosport, Blackstone avrebbe depositato presso la Corte Suprema di New York la richiesta di 504 milioni di risarcimento danni a carico di Urbano Cairo. Il contenzioso risale al 2013 in merito alla vendita degli immobili di via Solferino: il patron granata mise in dubbio la regolarità del trasferimento per impedire la rivendita del palazzo, a prezzo raddoppiato, al gruppo Allianz Real Estate. Una cifra di questa portata, sottolinea il quotidiano ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Il contenzioso risale al 2013, ora Urbanodeve aoltre 500: la situazione in casa Torino Come riporta Tuttosport,avrebbe depositato presso la Corte Suprema di New York la richiesta di 504di risarcimentoa carico di Urbano. Il contenzioso risale al 2013 in merito alla vendita degli immobili di via Solferino: il patron granata mise in dubbio la regolarità del trasferimento per impedire la rivendita del palazzo, a prezzo raddoppiato, al gruppo Allianz Real Estate. Una cifra di questa portata, sottolinea il quotidiano ...

max_ronchi : Come si potevano fidarsi a dare in mano il Corrierone e la Rizzoli a uno sbruffone come Cairo? Una tegola sui finan… -

Caduta di tegole in via Luigi Corsi a Savona, intervengono vigili del fuoco e polizia locale Secondo quanto accertato, alcune tegole si sarebbero distaccate dal tetto di un palazzo adiacente al muraglione dell’ex ponte ferroviario. I vigili del fuoco sono intervenuti co ...

