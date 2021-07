Scuole, ecco quando si torna in classe: in Calabria la campanella tornerà a suonare dal 20 settembre (Di giovedì 1 luglio 2021) Foto StrettoWeb / Salvatore Dato Nessuna notizie invece ancora per la Sicilia, ma si presume il rientro in classe dopo metà settembre La maggior parte degli studenti italiani tornerà tra i banchi il 13 settembre, mentre per in Calabria la campanella tornerà a suonare il 20. Anche se ancora non ci sono certezze sulla modalità di ripresa delle attività didattiche, gli Uffici scolastici regionali hanno già deliberato i calendari per l’anno scolastico 2021-2022. I primi a varcare i cancelli di scuola saranno gli studenti della provincia autonoma di ... Leggi su cityroma (Di giovedì 1 luglio 2021) Foto StrettoWeb / Salvatore Dato Nessuna notizie invece ancora per la Sicilia, ma si presume il rientro indopo metàLa maggior parte degli studenti italianitra i banchi il 13, mentre per inlail 20. Anche se ancora non ci sono certezze sulla modalità di ripresa delle attività didattiche, gli Uffici scolastici regionali hanno già deliberato i calendari per l’anno scolastico 2021-2022. I primi a varcare i cancelli di scuola saranno gli studenti della provincia autonoma di ...

Mov5Stelle : Il ministero della Transizione ecologica ha pubblicato il bando per accedere a finanziamenti agevolati per 200milio… - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Provincia di Vicenza: 16 milioni di euro per strade e scuole: - Lacasespoglia : RT @PSchioppa: era il 2017, era dagli anni 90 che lo ripeteva. Brutti terroni puzzolenti ancora sopravvissuti alla dieta lombardo padana ec… - PSchioppa : era il 2017, era dagli anni 90 che lo ripeteva. Brutti terroni puzzolenti ancora sopravvissuti alla dieta lombardo… - shanpu : ecco come verrà propinato ai bambini nelle scuole: -