ROMA - Altro record per Cristiano Ronaldo . Stavolta, però, non è relativo al calcio. L'attaccante della Juve , come riporta infatti la BBC, è primo nella classifica delle celebrità per quanto ...

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo record Ronaldo da record su Instagram: è il più pagato ROMA - Altro record per Cristiano Ronaldo . Stavolta, però, non è relativo al calcio. L'attaccante della Juve , come riporta infatti la BBC, è primo nella classifica delle celebrità per quanto riguarda la ...

Cristiano Ronaldo, altro primato: quanto vale un suo post su Instagram Cristiano Ronaldo è ormai noto in tutto il mondo per le sue prodezze in campo e per la voglia continuare di battere record su record. Il campione portoghese ora è in vacanza, dopo essere stato eliminato con il ...

Ronaldo, maglia per i 100 gol con la Juve FOTO Il "Museu CR7 Funchal" ha annunciato la messa in vendita della t-shirt che celebra il record del fuoriclasse portoghese ...

