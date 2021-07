Recovery | Fontana | ' coinvolgere enti locali in governance'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 luglio 2021) Milano, 1 lug. (Adnkronos) - "La porta della Regione Lombardia è sempre aperta per le imprese. Lo ripeto: per crescere serve che pubblico e privato lavorino insieme in un rapporto che si basa innanzitutto sulla fiducia nell'altro. Il conflitto o la diffidenza pregiudicano la realizzazione delle buone idee, disperdono risorse e compromettono la crescita dei territori". Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio, parlando all'assemblea di Assolombarda. "Grazie alle risorse provenidall'Europa abbiamo tra le mani un'occasione storica che questo Paese non può perdere: è dunque fondamentale assicurare la caduta a terra di quelle risorse, ...