Rc Auto - LIvass attacca le compagnie | prezzi delle polizze stabili e boom di profitti

(Di giovedì 1 luglio 2021) Nel 2020 iassicurazioni nel ramo danni sono cresciuti del 45%, "grazie al comparto della Responsabilità civile", ma i premi sono rimasti in linea con quelli dell'anno precedente e nel ramosono scesi di appena il 5,5% a fronte di oneri relativi ai sinistri "calati quasi del 20". Stavolta la messa in stato di accusanon viene da Quattroruote (ne abbiamo parlato, da ultimo, anche sui numeri di maggio e giugno in due articoli intitolati, rispettivamente, "E io pago" e "C'è bisogno di flessibilità") o dalle associazioni di consumatori, bensì ...

Per capire che non si tratta di un grande miglioramento basta fare un confronto con gli altri principali Paesi europei come Francia, Spagna, Germania e Regno Unito nei quali l'Rccosta un ...In tal modo, l'IVASS ha inteso informare gli automobilisti del rischio che si potrebbe nascondere dietro le assicurazionionline. Sicché, ecco che L'IVASS ha reso pubblico un elenco di 20 siti ...L’Autorità che vigila sulle assicurazioni rivela che nel 2020 i guadagni degli operatori nel ramo danni sono cresciuti del 45% e che i costi dei risarcimenti stradali sono scesi del 20%, ma che i prem ...Stampa Dopo una significativa flessione nel primo semestre del 2020 a causa dell’aumento dello spread, gli indici patrimoniali del settore sono, in media, tornati a crescere nel secondo semestre, graz ...