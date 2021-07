Prevenzione | un test del sangue riconosce oltre 50 tipi di tumori

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 1 luglio 2021) Pubblicato lo studio che rappresenta una nuova frontiera per ladei. basta undelper individuare più di 50diLo studio americano Circulating Cell-free Genome Atlas (CCGA) pubblicato su Annals of Oncology può rappresentare la nuova frontiera per ladei. La ricerca ha sviluppato un nuovo modo per diagnosticare l’insorgere dei. In particolare, lo studio ha lo scopo di rendere possibile la “diagnosi precoce multi-cancro”. In parole povere, basta un semplice ...