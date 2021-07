Partorirà in diretta streaming: polemiche sul guadagno assurdo per l’evento (Di giovedì 1 luglio 2021) Le hanno offerto la bellezza di 12mila euro per riprendere il grande evento in diretta, una decisone che ha allarmato non poco la sua community. Sempre più spesso alcune donne dello spettacolo accettano di rendere pubblica la loro vita privata mettendo allo scoperto momenti anche molto intimi e delicati. Nell’elenco troviamo anche molti nomi illustri che hanno deciso di condividere il delicato momento del parto, da sempre visto da moltissime invece come istante da vivere nel privato assieme al proprio partner lontano dagli occhi indiscreti. Non è dello stesso avviso una nota influencer italiana che ha accettato la proposta di un sito per adulti che le ha offerto ... Leggi su cityroma (Di giovedì 1 luglio 2021) Le hanno offerto la bellezza di 12mila euro per riprendere il grande evento in, una decisone che ha allarmato non poco la sua community. Sempre più spesso alcune donne dello spettacolo accettano di rendere pubblica la loro vita privata mettendo allo scoperto momenti anche molto intimi e delicati. Nell’elenco troviamo anche molti nomi illustri che hanno deciso di condividere il delicato momento del parto, da sempre visto da moltissime invece come istante da vivere nel privato assieme al proprio partner lontano dagli occhi indiscreti. Non è dello stesso avviso una nota influencer italiana che ha accettato la proposta di un sito per adulti che le ha offerto ...

Advertising

rtl1025 : ?? L'influencer ha dichiarato apertamente che pubblicherà foto con il pancione per guadagnare e che partorirà in dir… - AdaAdele88 : RT @rtl1025: ?? L'influencer ha dichiarato apertamente che pubblicherà foto con il pancione per guadagnare e che partorirà in diretta stream… - riccinoelia : RT @rtl1025: ?? L'influencer ha dichiarato apertamente che pubblicherà foto con il pancione per guadagnare e che partorirà in diretta stream… - Leaderdelsettor : RT @rtl1025: ?? L'influencer ha dichiarato apertamente che pubblicherà foto con il pancione per guadagnare e che partorirà in diretta stream… - razorback7851 : RT @rtl1025: ?? L'influencer ha dichiarato apertamente che pubblicherà foto con il pancione per guadagnare e che partorirà in diretta stream… -