Nuove tecnologie per i piccoli porti dell'Adriatico

Bari - Più opportunità di crescita per i piccoli porti dell'Adriatico grazie alle Nuove tecnologie. Tra le azioni pilota, sarà possibile ricorrere a sistemi di videosorveglianza per il tracciamento

Ultime Notizie dalla rete : Nuove tecnologie Nuove tecnologie per i piccoli porti dell'Adriatico Bari - Più opportunità di crescita per i piccoli porti dell'Adriatico grazie alle nuove tecnologie. Tra le azioni pilota, sarà possibile ricorrere a sistemi di videosorveglianza per il tracciamento automatico delle imbarcazioni e giungere all'identificazione dei posti barca, liberi ...

