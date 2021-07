(Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Visto il grande successo di adesioni alla seconda dose, che hanno esaurito le disponibilità del 3 e 4in sole due ore, l’ASL1 Centro ha già programmato per lunedì 5 e martedì 6un’ulteriore opportunità di ricevere la seconda dose entro il minimo di 21 giorni dalla somministrazione della prima dose. Gliday seconda dose saranno quindi aperti a tutti coloro che sono stati vaccinati con Pfizer e senza esclusioni per fasce d’età, ma solo se la prima dose è stata somministrata prima del 15 giugno. Verranno somministrate lunedì quindi 1400 dosi dalle ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Napoli, bene Open day #Richiamo #Vaccini: si replica il 5 e 6 luglio ** - poli_flo : @franonesiste sicuramente, però credo proprio che lui stia bene a Napoli a prescindere dai soldi - _fedef3 : Tommy comunque ti voglio un casino di bene quando vieni a Napoli ti faccio trovare così tanti fiori che ti sentirai… - monelloevoluto : @aliasebasta @Daniele91Nap Ma gli stessi genitori lo vogliono a napoli, a genova a bergamo... ADL fa bene a trattarci così, questo meritiamo - fuorimoda_ : RT @Caustica_mente: Che dispiacere, il social trash Napoli la conosce bene #Margot -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli bene

Sono tante le cose belle successe, come la vittoria col Barcellona o la partita vinta col... Ho pensato di voler aiutare ancora la Roma, mi sono sempre allenatoe ho rispettato le decisioni.E ha cambiato tutto, ma siamo obbligati a far finta che vada tutto'. Sul caso della Campania De Luca ha espresso 'forte preoccupazione per la città di, dove registriamo una grande ...Chi acquisterà il Napoli nella prossima stagione? Ne ha parlato Valter De Maggio alla radio ufficiale del club azzurro, Kiss Kiss.Il presidente del Napoli ha deciso di rompere il silenzio stampa che durava da qualche mese trattando diversi temi, da Gattuso al rinnovo di Insigne ...