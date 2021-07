Monza | il ds Antonelli strizza l’occhio a un giallorosso e dice la sua sul ripescaggio

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – In uno scenario messo in discussione dal caos che sta travolgendo la Salernitana, il mercato del Benevento sembra viaggiare comprensibilmente a ritmi bassi. Finché non avrà le idee chiare su quello che sarà il futuro, la società di Oreste Vigorito avrà le mani legate in sede di trattativa, discorso che riguarda soprattutto i suoi pezzi pregiati. Per Lapadula, ad esempio, sono diversi i club che hanno mostrato interesse, una schiera a cui sembra essersi aggiunto il. Il direttore sportivo Filippoha affrontato il discorso in un’intervista al giornale Il Cittadino. “Sarà un mercato strano, ...