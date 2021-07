Meteo Roma | previsioni per venerdì 2 luglio

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 luglio 2021) Sole prevalente in mattinata su tutto il territorio, qualche nube in più al pomeriggio. Nelle ore serali le condizioni del tempo saranno stabili con cieli generalmente poco nuvolosi. Temperature comprese tra +18°C e +33°C.Lazio:perSole prevalente in mattinata su tutto il territorio, qualche nube in più al pomeriggio. Nelle ore serali le condizioni del tempo saranno stabili con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi.Italia:perAl Nord: Al mattino tempo instabile al Nord-Est con ...