Maurizio Arrivabene | chi è il nuovo a d della Juventus?

(Di giovedì 1 luglio 2021)è ilamministratore delegato, designato per l’Area Football dopo una lunga carriera come dirigente nella Ferrari.è nato a Brescia il 7 marzo del 1957, ha legato gran partepropria carriera al mondo dei motori: prima di diventare uno dei dirigenti di casa Ferrari, ha guidato una Mercedes Classe G durante la famosa Parigi-Dakar nel 1987 classificandosi come primo tra gli italiani partecipanti, al sesto posto nella classifica finale. Successivamente ha accumulato diverse esperienze ...

Sono poi arrivate le prime parole di presentazione di, ma qui Agnelli ha voluto sottolineare come sia "riduttivo" presentarlo, avendo un curriculum di grandi responsabilità che ...Durante la conferenza stampa è intervenuto anche, nuovo amministratore delegato dell'Area Football: 'È un incarico che rappresenta una sfida. A me piacciono le sfide e mi piace ...Inizia una nuova era per la Juventus. Dopo l’addio di Paratici, la società bianconera si è ristrutturata con la promozione di Federico Cherubini e l’arrivo di Maurizio Arriv ...Maurizio Arrivabene si presenta in conferenza stampa: ecco le parole del nuovo CFO della Juventus che parla degli obiettivi Maurizio Arrivabene ha parlato in conferenza stampa. Le prime parole da diri ...