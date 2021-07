Marco Parolo: dopo la Lazio, il settore giovanile (Di giovedì 1 luglio 2021) Nella giornata di ieri si può dire si sia conclusa un’era alla Lazio. È infatti stato l’ultimo giorno a Formello per due giocatori fondamentali negli ultimi anni: Senad Lulic e Marco Parolo. Il primo lascerà Roma per dirigersi in Svizzera, il secondo invece si dedicherà al settore giovanile. Parolo e Lulic: ultimo giorno a Formello Cosa riserverà il futuro a Marco Parolo? dopo 265 presenze con la maglia biancoceleste, Marco Parolo ha salutato ieri la sua amata Lazio. Il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 1 luglio 2021) Nella giornata di ieri si può dire si sia conclusa un’era alla. È infatti stato l’ultimo giorno a Formello per due giocatori fondamentali negli ultimi anni: Senad Lulic e. Il primo lascerà Roma per dirigersi in Svizzera, il secondo invece si dedicherà ale Lulic: ultimo giorno a Formello Cosa riserverà il futuro a265 presenze con la maglia biancoceleste,ha salutato ieri la sua amata. Il ...

