Mancano Medici di base. Caos e proteste in Sardegna. (Di giovedì 1 luglio 2021) Sanità Sardegna. Carenza Medici di base, sindaci in protesta. Anci: assistenza primaria nei territori va ridisegnata. La Sardegna sta uscendo lentamente dall'incubo coronavirus – pochissimi i contagi giornalieri, mentre si svuotano i reparti covid – ma i problemi atavici della sanità isolana rimangono, e anzi si fanno sempre più pressanti. Uno di questi riguarda l'assistenza primaria soprattutto nelle zone interne, con la carenza di Medici di base che sta generando allarme sociale. Per questo motivo, decine di sindaci stamane hanno 'marciato' su Cagliari, direzione Consiglio regionale, ...

