LIVE Camila Giorgi-Muchova 3-6 7-5 2-5, Wimbledon 2021 in DIRETTA: l’azzurra serve per restare nel match (Di giovedì 1 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Brava Camila ad andare a rete e a coprire bene lo specchio sul passante incrociato avversario. 30-15 Prima di servizio vincente di Camila. 15-15 Risposta così è così della Muchova che prende la riga, in questo modo si apre il campo. 15-0 Lunghissimo il rovescio della Muchova, che evidenzia qualche problemino di mobilità. GAME Muchova, 2-5. Con l’ace manda l’azzurra a servire per restare nel match. 40-15 Prima centrale vincente di Muchova. 30-15 Lungo il ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Bravaad andare a rete e a coprire bene lo specchio sul passante incrociato avversario. 30-15 Prima di servizio vincente di. 15-15 Risposta così è così dellache prende la riga, in questo modo si apre il campo. 15-0 Lunghissimo il rovescio della, che evidenzia qualche problemino di mobilità. GAME, 2-5. Con l’ace mandaa servire pernel. 40-15 Prima centrale vincente di. 30-15 Lungo il ...

