Juventus | il vero pupillo di Allegri non è Locatelli

Leggi su serieanews

(Di giovedì 1 luglio 2021) La nuovadiè pronta a prendere forma in vista della prossima stagione. Il tecnico bianconero punterà forte sul 4-3-3 o 4-2-3-1, ma ci sarà spazio per una totale rivoluzione in mezzo al campo Come cambierà la nuovadi? I bianconeri tenteranno l’affondo reale e concreto su, valutato circa 40 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.