Internet | blitz internazionale | sequestrata Vpn usata per attacchi informatici

(Di giovedì 1 luglio 2021) La Polizia Postale, sotto la direzione della procura di Milano, nel corso di un’operazione di polizia, ha sequestrato un’infrastruttura di rete Vpn, in grado di anonimizzare e cifrare le tracce informaticheda gruppi criminali che colpivano le loro vittime attraverso i ransomware. L’operazione, condotta dalla Polizia Postale di Milano, che ha coinvolto forze dell’ordine e autorità giudiziarie in Europa, Stati Uniti e Canada, è stata coordinata dall’Europol, Eurojust e dalla procura nazionale olandese. La Polizia Postale ha chiuso uno dei nodi dell’infrastruttura della rete che forniva un rifugio sicuro ai criminali ...

La Polizia Postale, sotto la direzione della procura di Milano, nel corso di un'operazione di polizia internazionale, ha sequestrato un'infrastruttura di rete Vpn, in grado di anonimizzare e cifrare l ...