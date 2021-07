Inter, il saluto social a Young e Padelli: “È stato un onore esultare insieme a voi” (Di giovedì 1 luglio 2021) L’Inter tramite il proprio profilo Twitter, ha voluto salutare Ashley Young e Daniele Padelli, entrambi ormai ex nerazzurri. Il terzino inglese è passato all’Aston Villa, mentre il portiere, all’Udinese. GRAZIE! Il nostro saluto a @Youngy18 e @DanielePadelli: è stato un piacere e un onore esultare insieme a voi! In bocca al lupo per il vostro futuro https://t.co/2OX7g9LmWIhttps://t.co/3v4PXppuBN pic.twitter.com/TkbzIXyzbi — Inter (@Inter) July 1, 2021 Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 luglio 2021) L’tramite il proprio profilo Twitter, ha voluto salutare Ashleye Daniele, entrambi ormai ex nerazzurri. Il terzino inglese è passato all’Aston Villa, mentre il portiere, all’Udinese. GRAZIE! Il nostroa @y18 e @Daniele: èun piacere e una voi! In bocca al lupo per il vostro futuro https://t.co/2OX7g9LmWIhttps://t.co/3v4PXppuBN pic.twitter.com/TkbzIXyzbi —(@) July 1, 2021 Foto: Twitter ...

