In giro con una pistola modificata: 37enne arrestato dalla Polizia di Stato (Di giovedì 1 luglio 2021) Da alcuni giorni, i Falchi della Squadra Mobile, nell’ambito della loro intesa attività info-investigativa e grazie alla capillare conoscenza del territorio e della malavita locale, sospettavano che un pregiudicato tarantino di 37 anni andasse in giro armato di pistola. Nel corso di mirati servizi volti al rintraccio del 37enne, i poliziotti hanno prima individuato la sua autovettura parcheggiata in via Dante all’altezza di Via Nettuno e poi hanno scorto l’uomo in un circolo ubicato nei paraggi. Temendo che fosse armato, i Falchi, con estrema circospezione, sono entrati nel club privato ed hanno bloccato l’uomo. A conferma di ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 1 luglio 2021) Da alcuni giorni, i Falchi della Squadra Mobile, nell’ambito della loro intesa attività info-investigativa e grazie alla capillare conoscenza del territorio e della malavita locale, sospettavano che un pregiudicato tarantino di 37 anni andasse inarmato di. Nel corso di mirati servizi volti al rintraccio del, i poliziotti hanno prima individuato la sua autovettura parcheggiata in via Dante all’altezza di Via Nettuno e poi hanno scorto l’uomo in un circolo ubicato nei paraggi. Temendo che fosse armato, i Falchi, con estrema circospezione, sono entrati nel club privato ed hanno bloccato l’uomo. A conferma di ...

