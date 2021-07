Harry a Londra solo per Diana | «Non resterà a lungo»

(Di giovedì 1 luglio 2021) Dopo i cinque canonici giorni di isolamento previsti dal governo britannico per chi arriva dagli Stati Uniti, il principe Harry è uscito da Frogmore Cottage ed è stato pizzicato a bordo di una Land Rover, nei dintorni della tenuta di Windsor. Sono le prime foto del duca di Sussex da quando è rientrato a Londra, sabato scorso: stando ad una fonte di Vanity Fair US, però, «non resterà a lungo nei paraggi».

Advertising

Cassuto2Clara : Londra: i principi William ed Harry inaugurano la statua a Lady Diana - Foto Diana ...martire degli Illuminati Rea… - cxflicker : RT @advorelou: Eleanor che sbaglia storia e si fa sgamare che si prepara le storie 20 giorni prima, Louis che dopo essere sparito si fa riv… - nomeutentees : RT @advorelou: Eleanor che sbaglia storia e si fa sgamare che si prepara le storie 20 giorni prima, Louis che dopo essere sparito si fa riv… - hioopsgx : RT @advorelou: Eleanor che sbaglia storia e si fa sgamare che si prepara le storie 20 giorni prima, Louis che dopo essere sparito si fa riv… - itelxhabit : RT @advorelou: Eleanor che sbaglia storia e si fa sgamare che si prepara le storie 20 giorni prima, Louis che dopo essere sparito si fa riv… -

Ultime Notizie dalla rete : Harry Londra

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE- In nome della mamma si sono messi per un giorno i rancori alle spalle: ma è difficile che ciò sia bastato a riconciliare William e, i "fratelli coltelli" della casa reale britannica. ...I due fratelli sembrano aver sepolto almeno per oggi in onore della madre amatissima i dissaporti seguiti al matrimonio frae l'americana Meghan Markle e all'abbandono degli impegni reali da ...Reduce dai cinque giorni di isolamento a Frogmore Cottage, il principe è stato pizzicato a bordo di un’auto poco prima dell’inaugurazione della statua di Lady Diana. «Non ci sarà tempo per chiarire la ...NEWS Era la reunion più attesa e c’è stata anche se è durata poco: i fratelli William e Harry hanno svelato insieme la statua dedicata alla madre, Lady Diana, nel giorno che sarebbe stato il suo 60esi ...