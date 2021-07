Grillo: “Non sono un padre padrone, sono un papà con il cuore per il M5S”. Conte replica: “Non dica falsità su di me” (Di giovedì 1 luglio 2021) Lo scontro tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte sta per entrare nella fase decisiva: il M5s è sempre più vicino alla scissione. Dopo la rivolta degli attivisti e la levata di scudi dei parlamentari, il garante del Movimento affida la sua versione dei fatti a un video sul suo blog: “Non sono il padre padrone, sono il papà del Movimento. Un papà con il cuore. Ho reagito come dovevo, col mio cuore, la mia anima e la mia intelligenza. Non da padre padrone ma da ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 luglio 2021) Lo scontro tra Beppee Giuseppesta per entrare nella fase decisiva: il M5s è sempre più vicino alla scissione. Dopo la rivolta degli attivisti e la levata di scudi dei parlamentari, il garante del Movimento affida la sua versione dei fatti a un video sul suo blog: “Nonilildel Movimento. Uncon il. Ho reagito come dovevo, col mio, la mia anima e la mia intelligenza. Non dama da ...

Advertising

TeresaBellanova : #Grillo su #Conte “non ha né visione politica, né capacità manageriali. Non ha esperienza di organizzazioni, né cap… - CarloCalenda : La soddisfazione di non aver mai sostenuto #Conte. Alla fine anche Grillo ti da ragione. A questo punto però ti ass… - ilriformista : Possibile che Conte davvero non si sia accorto di essere stato in quasi tre anni, esattamente un prestanome? Credev… - FabioFZ3 : RT @vfeltri: Grillo comunque ha ragione. Ha fondato lui il movimento 5 stelle e non si capisce perché ora dovrebbe regalarlo a Conte. - AndreaMarano11 : RT @AndreaMarano11: @maurobiani Coltello e piaga, schiaffo e guancia, membra e ruota sono, vittima e carnefice; sono il vampiro del mio cuo… -