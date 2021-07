(Di giovedì 1 luglio 2021) e non solo. Cosa bisogna sapere. È finalmente arrivato il giorno in cuiinil, EU Digital certificate Covid-19, Certificato digitale Covid-19 UE., giovedì 1° luglio sarà ufficialmente applicato in tutta l’Unione Europea e nei Paesi dell’area Schengen. L'articolo è apparso prima sul sitoNews.com

borghi_claudio : Ho controllato direttamente le fonti e confermo che nella traduzione italiana (e solo nella traduzione italiana) de… - borghi_claudio : Sono andato a ricercare chi ha trovato l'errore di traduzione nel regolamento UE sul green pass e mi risulta sia st… - borghi_claudio : Mannaggia... IL GREEN PASS EUROPEO E' GIA' ANDATO A FARSI BENEDIRE - LA GERMANIA VIETA L'INGRESSO DAL PORTOGALLO - cristina_bassi : RT @borghi_claudio: Importante aggiornamento sull'errore di traduzione del regolamento green pass. Stiamo anche indagando sulle modalità. - Emrys77 : RT @borghi_claudio: Ho controllato direttamente le fonti e confermo che nella traduzione italiana (e solo nella traduzione italiana) del re… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Allo stadio si potrà accedere solo con mascherina FFP2, mostrando il(ad almeno 14 giorni dalla seconda dose di vaccino), il certificato di guarigione dal Covid o un test negativo ...Oggi, giovedì 1 luglio 2021, entra ufficialmente in vigore ileuropeo, il documento largamente dibattuto che permetterà ai cittadini d'Europa di viaggiare tra i Paesi del Vecchio Continente. Tra le varie novità, Bruxelles raccomanda agli stati membri ...: via libera ai viaggi e non solo. Cosa bisogna sapere. Green pass europeo entra in vigore oggi: via libera ai viaggi (Rafael Henrique – stock.adobe.com ) È finalmente arrivato il giorno in cui entra ...Cosa sapere sul Green Pass Europeo che da oggi sarà disponibile. Intanto continuano anche i dubbi sulla seconda dose e il rilascio.