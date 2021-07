Firenze | Maggio Musicale | ecco il ricco programma della Stagione 2021-2022 | con 9 opere e 13 concerti

(Di giovedì 1 luglio 2021) Daniele Gatti è il nuovo direttoreprincipale per il prossimo triennio. In cartellone nove(oltre a due riduzioni per bambini), tanti, i tour, le orchestre ospiti, l'inaugurazione del nuovo Auditorium il 22 dicembre (con la Messa a quattro voci, detta anche Messa di Gloria, di Puccini); molte conferme e riprese di titoli saltati durante i mesi di zona rossa o arancione e qualche novità. Lad’opera epartirà da fine agosto per arrivare al mese di aprile, prima dell’apertura dell'84a edizione del Festival, che inizierà il 12 aprile L'articolo ...

Il teatro del Maggio Musicale Fiorentino ospiterà nella stagione 2021 - 2022 grandi orchestra tra cui la Mozart diretta da Daniele Gatti, l'orchestra del teatro Mariinsky di San Pietroburgo, l'orchestra di ...

Daniele Gatti è il nuovo direttore musicale principale per il prossimo triennio. In cartellone nove opere (oltre a due riduzioni per bambini), tanti concerti, i tour, le orchestre ospiti, l'inaugurazione del nuovo Auditorium.

"Daniele Gatti sarà il direttore principale del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino per i prossimi tre anni". Lo ha annunciato il sovrintendente Alexander Pereira in occasione della presentazione della stagione.