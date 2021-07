(Di venerdì 2 luglio 2021) In Sicilia, un'opera di raccoltaper eliminare laa cielo aperto lungo la Strada provincialeSettentrionale, comunemente nota come "Quota Mille", il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi anche: Su internet il video del pestaggio del responsabile di Forza Nuova: hanno agito in sei Sgarbi se ne va e indica Sebastiano Tusa al suo posto Giornata della Memoria, Mattarella: “Estirpare le mafie possibile e necessario”

Advertising

ilmattinodisici : Etna, ingegneri informatici ripuliscono discarica di rifiuti - MaxMorminaHR : RT @AnsaSicilia: Ingegneri informatici ripuliscono discarica sull'Etna. Iniziative solidarietà dei dipendenti Skylabs srl dal Nord al Sud |… - AgataSicily : RT @GDS_it: Parco dell’Etna, ingegneri volontari per bonificare una discarica - ciaktelesud : PARCO DELL’ETNA: ELIMINATA DISCARICA ABUSIVA DA 70 INGEGNERI #Notizie - corrmezzogiorno : #Palermo VD| Rifiuti, 70 ingegneri informatici ripuliscono l’Etna -

Ultime Notizie dalla rete : Etna ingegneri

Agenzia ANSA

... ma per un intero giorno, 70, programmatori, informatici, figure di spicco della new ... un'opera di raccolta rifiuti per eliminare la discarica a cielo aperto lungo la Strada provinciale...... ma per un intero giorno, 70, programmatori, informatici, figure di spicco della new ... un'opera di raccolta rifiuti per eliminare la discarica a cielo aperto lungo la Strada provinciale...Sicilia da oggi tutta in "zona bianca". Revocate con effetto immediato dalla pubblicazione dell'ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, le ultime due "zone rosse". L'articolo ...“La rimozione della micro discarica – aggiunge il sindaco Camarda - rappresenta un altro grande passo messo a segno con l’obiettivo di salvaguardare i beni pubblici. “I volontari di Skylabs – dichiara ...