Dream Horse, una buffa e compatta tragicommedia con protagonista un cavallo e la sua addestratrice provincialotta gallese (Di giovedì 1 luglio 2021) Febbre da cavallo. Altro che Mandrake ed Er Pomata. È l’ora di Dream Horse. In un paesello del Galles, Jan (Toni Collette), cassiera al market di giorno e a spillare birra in un pub la sera, memore di un passato di artigianale addestratrice (piccioni, papere, sembra anche qualche simpatico cagnetto), stanca di un presente privo di slanci oltre gli anziani incartapecoriti genitori e il burbero marito spaparanzato davanti alla tv, decide che è ora di dedicarsi ad allevare un cavallo. Un bel purosangue nocciola che nasce, puledrino scalciante, in una stalletta di legno e poi col nome di Dream ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Febbre da. Altro che Mandrake ed Er Pomata. È l’ora di. In un paesello del Galles, Jan (Toni Collette), cassiera al market di giorno e a spillare birra in un pub la sera, memore di un passato di artigianale(piccioni, papere, sembra anche qualche simpatico cagnetto), stanca di un presente privo di slanci oltre gli anziani incartapecoriti genitori e il burbero marito spaparanzato davanti alla tv, decide che è ora di dedicarsi ad allevare un. Un bel purosangue nocciola che nasce, puledrino scalciante, in una stalletta di legno e poi col nome di...

