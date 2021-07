Draghi “Fiducia per il futuro, ma la pandemia non è finita” (Di giovedì 1 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Per l’Italia, questo è un momento favorevole.Le certezze fornite dall’Europa e dalle scelte del governo, la capacità di superare alcune di quelle che erano considerate barriere identitarie, l’abbondanza di mezzi finanziari pubblici e privati sono circostanze eccezionali per le imprese e le famiglie che investiranno capitali e risparmi in tecnologia, formazione, modernizzazione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenuto all’Adunanza solenne di chiusura dell’Anno accademico dell’Accademia nazionale dei Lincei.“Ma è anche il momento favorevole per coniugare efficienza con equità, crescita con sostenibilità, tecnologia con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Per l’Italia, questo è un momento favorevole.Le certezze fornite dall’Europa e dalle scelte del governo, la capacità di superare alcune di quelle che erano considerate barriere identitarie, l’abbondanza di mezzi finanziari pubblici e privati sono circostanze eccezionali per le imprese e le famiglie che investiranno capitali e risparmi in tecnologia, formazione, modernizzazione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, intervenuto all’Adunanza solenne di chiusura dell’Anno accademico dell’Accademia nazionale dei Lincei.“Ma è anche il momento favorevole per coniugare efficienza con equità, crescita con sostenibilità, tecnologia con ...

