Dl Semplificazioni, ancora una volta presentati emendamenti UDIR su dirigenza scolastica (Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – UDIR ha presentato una serie di emendamenti al decreto legge Semplificazioni ed al decreto Sostegni Bis. Il primo e fondamentale è quello che intende garantire alle 380 scuole normo-dimensionate, istituite con un emendamento alla Legge di Bilancio, la presenza di un dirigente scolastico e quindi l'autonomia. "E' una goccia nell'acqua, solo il 10% di 4.000 scuole tagliate, falcidiate, negli ultimi 12 anni – afferma il Presidente dell'UDIR Marcello Pacifico – però sarebbe un segnale importante quello di avere un dirigente scolastico, secondo nuovi criteri, che vadano a ridurre il numero degli alunni al di sotto ...

