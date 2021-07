Covid | Salvini | ' De Luca uomo pericoloso | va aiutato a non fare danni'

(Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug (Adnkronos) - "Deè un, lo dico con rispetto per le istituzioni, attenta alla salute di milioni di cittadini. E'imbavagliare la gente all'aperto con 40 gradi all'ombra, all'aperto, senza ragione scientifica. Vaa non". Lo ha detto Matteoa Diritto e rovescio parlando del governatore della Campania e delle misure anti

...anno fa qualcuno disse che il virus morto' Un anno fa qualcuno dichiarò come il 'virus del...organizzato da Vittorio Sgarbi al quale prese parte anche il leader del carroccio Matteo. '...... oggi al carcere è arrivato il leader della Lega Matteo. 'Sono qui a ricordare - ha detto - ... travolto dalle polemiche successive alle scarcerazioni di boss causa emergenza. 'Hai fatto ...Roma, 1 lug (Adnkronos) - "De Luca è un uomo pericoloso, lo dico con rispetto per le istituzioni, attenta alla salute di milioni di cittadini. E' pericoloso imbavagliare la gente all'aperto con 40 gra ...Roma, 1 lug (Adnkronos) - "Mai abbassare la guardia ma nemmeno vivere nella paura. Ho sentito qualche virologo parlare di nuovi lockdown in autunno, lasciamo respirare gli italiani, permettiamo loro d ...