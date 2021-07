Chi non si innamorerebbe in un posto così? (Di giovedì 1 luglio 2021) Chi sono le sei coppie protagoniste di “Temptation Island 2021” guarda le foto Per riuscire a far cadere in tentazione coppie anche consolidate – oltre ad aver schierato un gruppo di seducenti tentatori – la squadra di Mediaset ha messo a disposizione dei concorrenti di Temptation Island anche una location da sogno. Perché “cedere” alle lusinghe di un/a affascinante partner è più facile se ci si trova davanti un tramonto da ... Leggi su iodonna (Di giovedì 1 luglio 2021) Chi sono le sei coppie protagoniste di “Temptation Island 2021” guarda le foto Per riuscire a far cadere in tentazione coppie anche consolidate – oltre ad aver schierato un gruppo di seducenti tentatori – la squadra di Mediaset ha messo a disposizione dei concorrenti di Temptation Island anche una location da sogno. Perché “cedere” alle lusinghe di un/a affascinante partner è più facile se ci si trova davanti un tramonto da ...

Advertising

borghi_claudio : Ho controllato direttamente le fonti e confermo che nella traduzione italiana (e solo nella traduzione italiana) de… - sonolucadini : A chi difende a priori gli agenti di Santa Maria Capua Vetere accusati di torture (sulla base di video eloquenti e… - ilriformista : Possibile che Conte davvero non si sia accorto di essere stato in quasi tre anni, esattamente un prestanome? Credev… - cfranci123 : @xxrainberry mi sembra di sì,erano a un matrimonio insieme di non so chi (boh) - FilippoZPCaruso : RT @vitalbaa: Chi dice che il cashback ha funzionato, non fornisce i dati. Qualche settimana fa avevo spiegato i motivi. Insomma, un misura… -